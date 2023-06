Embaixador diz que Japão quer ampliar atuação no Porto de Santos

O embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, sinalizou que o país asiático tem interesse em ampliar a relação de suas empresas com os terminais portuários de Santos, no estado de São Paulo. “As empresas japonesas têm interesse, por exemplo, em atuar no Porto de Santos, e há espaço para essa atuação. No segundo semestre, vamos organizar uma missão para visitar a cidade, o porto e, desta forma, fazermos avançar essa agenda”, disse ao presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Paulo Barbosa (PSDB-SP), nesta semana. O deputado, que foi prefeito da cidade portuária, frisou que há espaço para parcerias e concessões no porto por parte de empresas estrangeiras. Na mesma toada, uma missão para atração de investimentos japoneses está nos planos do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

