Em uma semana, testes positivos de Covid-19 em farmácias superam dezembro

Enquanto os dados oficiais ainda não foram completamente normalizados, o monitoramento realizado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) aponta que em sete dias, entre 3 e 9 de janeiro, o volume de casos de Covid-19 identificados nas farmácias do país avançou 54%. Foram 145.673 testes positivos para a enfermidade, de acordo com os dados obtidos por 4.613 farmácias do país. O montante já supera todo o mês de dezembro, quando 144.720 pessoas descobriram que estavam infectadas, e é três vezes superior ao índice visto em novembro de 2021, que foi de 50.243 casos confirmados. O total de atendimentos nas drogarias chegou a 482.126, uma procura 70% acima da semana anterior. Com o aumento na procura, muitas farmácias já começam a ter de cancelar o serviço, por falta de testes para realizar o procedimento.

