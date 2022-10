Em guerra para ‘descarimbar’ recursos, Guedes quer… carimbar mais

Atualizado em 24 out 2022, 10h53 - Publicado em 24 out 2022, 10h40

Por Victor Irajá

Em meio à divulgação dos planos do ministro da Economia, Paulo Guedes, para desindexar o aumento do salário mínimo à inflação, a pasta comandada pelo ‘Posto Ipiranga’ do presidente Jair Bolsonaro quer… vincular mais receitas oriundas de impostos. Se não deveria ser surpresa para ninguém o Plano 3D — desindexar, desvincular e desobrigar —, entoado pelo ministro desde o início do governo, o Ministério da Economia emitiu uma nota para afirmar que o governo trabalha em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, atualmente na faixa dos 600 reais, por meio da taxação dos lucros e dividendos distribuídos pelas empresas.

