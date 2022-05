Elon Musk não quer pagar por robôs de cor nenhuma no Twitter

Em entrevista que deu ao Financial Times no começo da semana, o bilionário Elon Musk dizia que uma das primeiras providências seria acabar com os robôs no Twitter. Ele se referia às contas fakes que no Brasil são muito conhecidas por inflar número de seguidores e por tornar um assunto popular de uma hora para outra. Nesta sexta-feira, 13, Musk pegou o mundo de surpresa ao suspender a compra do Twitter até que lhe sejam entregues os verdadeiros dados sobre o numero de robôs da rede. Ele quer confirmar que não são mais do 5% dos usuários. No Brasil, assim que foi anunciada a compra do Twitter as contas de aliados de Bolsonaro registraram de uma hora para outra um aumento significativo de seguidores que imediatamente foi atribuído pelos filhos do presidente como um efeito da nova administração de Musk, apesar de a compra ter sido apenas anunciada e de os trâmites para efetivar a compra terem apenas começado. Os especialistas acreditam que as contas possam ter sido infladas por robôs.

Mas o que Musk está dizendo agora é que não quer pagar 44 bilhões de dólares por robôs, não importa que sejam de esquerda ou de direita. As ações do Twitter derretem mais de 20% no pré-mercado.

