Eletrobras pode ir às compras com R$ 15 bilhões no bolso

A Eletrobras tem cerca de 15 bilhões de reais em créditos tributários a receber e pode usar uma parte desses ativos para ir às compras no mercado e fechar aquisições no setor de energia. A avaliação é da Genial Investimentos. Os analistas da corretora apontam que as aquisições podem sem um atalho para destravar os valores que a empresa têm a receber. Os créditos são relacionados a prejuízos acumulados e diferenças temporárias a serem ativadas em suas subsidiárias. Em outras palavras, a aquisição de ativos ou empresas deve ser utilizada como uma maneira de acelerar o reconhecimento de tais créditos.

“Achamos que os eventuais alvos de aquisição podem ser empresas de capital aberto. Nossa tese é derivada do tamanho do crédito tributário reconhecido. Para se apropriar desses valores e trazer uma real geração de valor para o acionista, a empresa precisará realizar aquisições relevantes em termos de tamanho do ativo a ser adquirido”, escrevem em relatório enviado a clientes. “Achamos que a Transmissão Paulista seria um dos alvos prioritários desse processo. Atualmente, Eletrobras já possui uma participação de 35% na empresa entre ações ordinárias e preferenciais. Ou seja, conhece bem os negócios da empresa e a maneira como ela é tocada”, concluem.

