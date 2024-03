Electrolux usa três mil toneladas de plástico reciclado e mira 50% do todo

A fabricante de eletrodomésticos Electrolux utilizou três mil toneladas de plástico reciclado na produção de seu portfólio no Brasil em 2023. A companhia sueca fixou uma meta de reciclagem para 2030, quando 50% do plástico empregado na fabricação de seus eletrodomésticos, globalmente, terá que ser proveniente de reciclagem. Cerca de quatro milhões de produtos com algum percentual de plástico reciclado em sua composição foram vendidos pela Electrolux no país no ano passado, integrando um catálogo de aproximadamente 100 itens com essa característica oferecidos pela empresa. Por ora, a maioria do plástico contido nesse montante de produtos não vem da reciclagem. A linha de eletrodomésticos da marca mais avançada nesse sentido no Brasil é a chamada Floor Care, em que alguns itens têm mais de 50% de seu plástico vindo da fonte sustentável.

“O plástico reciclado utilizado nos produtos pode ser reciclado novamente e, assim, usado na fabricação de outro eletrodoméstico. Isso amplia ainda mais a importância da economia circular”, diz João Zeni, diretor de sustentabilidade da Electrolux na América Latina. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), mais de três milhões de toneladas de resíduos sólidos vão parar nos rios e mares do país todos os anos, quantidade equivalente à área de sete mil campos de futebol.

