Electrolux reduz emissões em 82% e atinge meta climática antes do previsto

A companhia de eletrodomésticos Electrolux superou sua meta de cortar 80% de suas emissões de gases do efeito estufa até 2025. A empresa constatou uma queda de 82% em suas emissões absolutas, diretas e indiretas em operações, em relação a 2015, ano de referência para sua meta climática. O feito foi possibilitado por uma retração de 46 mil toneladas de CO2 lançadas pelo grupo na atmosfera em 2022 em comparação com o ano anterior. A companhia pretende atingir a neutralidade climática de suas operações até 2030 e de toda a cadeia de valor até 2050. Também estima-se que as emissões advindas do uso de produtos da marca por consumidores diminuíram mais de 25% em relação a 2015, em linha com a meta para 2025, através de ganhos em eficiência energética.

“Trabalhamos de dentro para fora, assegurando que as nossas operações sejam seguras e eficientes para todos os nossos colaboradores. Usamos 100% de energia elétrica renovável, temos programas de economia de água e energia, Certificação Zero Aterro em toda a América Latina, transportes de matérias-primas e produtos com emissão zero, entre outros”, diz Fernando Keske, diretor de sustentabilidade da Electrolux na América Latina.

