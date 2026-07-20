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Economia, Saúde

Einstein reúne Microsoft e Oracle em curso de IA para executivos da saúde

Programa também terá participação de Accenture e CI&T e atividades nas sedes das empresas de tecnologia

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h28
Vista aérea de um complexo arquitetônico moderno com telhados abobadados de vidro, cercado por árvores e edifícios altos, sob um céu azul-claro ao entardecer
Einstein Hospital Israelita (Einstein Hospital Israelita/Divulgação)
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Einstein reúne Microsoft e Oracle em curso de IA para executivos da saúde Priorizar nos meus resultados Google

O Einstein lançará, em agosto, um programa de formação em inteligência artificial e saúde digital voltado à alta liderança do setor. O curso reunirá Microsoft, Oracle, Accenture e CI&T/Box1824 para preparar executivos para decisões relacionadas à adoção, governança e aplicação da tecnologia em hospitais e outras organizações de saúde.

Batizado de Executive Track: Estratégia de IA e Saúde Digital, o programa abordará governança de dados, interoperabilidade, segurança, regulação, transformação cultural e implementação de soluções digitais. A proposta é reduzir a distância entre o interesse das organizações pela IA e sua capacidade de incorporá-la à estratégia e à operação.

Cada uma das empresas parceiras ficará responsável por uma frente. A Microsoft tratará de IA generativa e do uso do Copilot na saúde; a Oracle, de infraestrutura, interoperabilidade e governança de dados; a Accenture, da implementação e expansão das soluções; e a CI&T/Box1824, de cultura organizacional, liderança e modelos operacionais estruturados em torno da inteligência artificial.

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Parte das atividades será realizada nas sedes das companhias, com apresentação de casos práticos. Segundo Igohr Schultz, diretor de Transformação Digital do Einstein e coordenador do curso, a formação pretende ajudar os participantes a avaliar os efeitos da tecnologia sobre pessoas, processos, modelos de negócio e qualidade assistencial.

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O programa ocorrerá entre agosto e dezembro, na unidade Paulista II do Ensino Einstein, em São Paulo. As aulas serão ministradas às sextas-feiras e aos sábados, e as inscrições já estão abertas.

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