Einstein reúne Microsoft e Oracle em curso de IA para executivos da saúde

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

Ler Resumo





O Einstein lança programa de formação em IA e saúde digital para alta liderança, em parceria com Microsoft, Oracle, Accenture e CI&T/Box1824. O curso, de agosto a dezembro, prepara executivos para estratégias e governança da tecnologia no setor, focando em casos práticos e transformação cultural. Inscrições abertas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Einstein lançará, em agosto, um programa de formação em inteligência artificial e saúde digital voltado à alta liderança do setor. O curso reunirá Microsoft, Oracle, Accenture e CI&T/Box1824 para preparar executivos para decisões relacionadas à adoção, governança e aplicação da tecnologia em hospitais e outras organizações de saúde.

Batizado de Executive Track: Estratégia de IA e Saúde Digital, o programa abordará governança de dados, interoperabilidade, segurança, regulação, transformação cultural e implementação de soluções digitais. A proposta é reduzir a distância entre o interesse das organizações pela IA e sua capacidade de incorporá-la à estratégia e à operação.

Cada uma das empresas parceiras ficará responsável por uma frente. A Microsoft tratará de IA generativa e do uso do Copilot na saúde; a Oracle, de infraestrutura, interoperabilidade e governança de dados; a Accenture, da implementação e expansão das soluções; e a CI&T/Box1824, de cultura organizacional, liderança e modelos operacionais estruturados em torno da inteligência artificial.

Parte das atividades será realizada nas sedes das companhias, com apresentação de casos práticos. Segundo Igohr Schultz, diretor de Transformação Digital do Einstein e coordenador do curso, a formação pretende ajudar os participantes a avaliar os efeitos da tecnologia sobre pessoas, processos, modelos de negócio e qualidade assistencial.

Continua após a publicidade

O programa ocorrerá entre agosto e dezembro, na unidade Paulista II do Ensino Einstein, em São Paulo. As aulas serão ministradas às sextas-feiras e aos sábados, e as inscrições já estão abertas.