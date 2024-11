Efeito Trump? Euro bate o seu menor nível em dois anos

O euro atingiu o seu menor valor em relação ao dólar desde 2022. A moeda americana é negociada em alta de 0,5% frente à europeia na manhã desta sexta-feira, quando 1 euro valia 1,04 dólar. O PIB da Alemanha encolheu 0,3% no terceiro trimestre na base anual e as vendas do varejo no Reino Unido caíram mais do que o esperado. Para piorar, os PMIs, que medem a atividade empresarial, decepcionaram os investidores. O indicador composto caiu a 48,1 pontos em novembro na zona do euro, o menor nível em 10 meses. Além disso, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, promete impor tarifas mais altas a produtos europeus e chineses quando assumir a presidência da maior economia do mundo — o que pode enfraquecer a moeda europeia. Os analistas do banco Goldman Sachs já antecipavam esse movimento.

