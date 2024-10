A virada no preço do euro caso Trump vença eleição, segundo Goldman Sachs

Uma possível vitória do candidato republicano Donald Trump na corrida à Casa Branca tende a ter um impacto negativo nos preços do euro. É isso o que afirmam os economistas do banco americano Goldman Sachs em relatório enviado a clientes. O cenário foi traçado a partir das promessas do ex-presidente dos EUA de cortar impostos para empresas e cidadãos americanos e impor tarifas generalizadas a produtos importados.

Uma tarifa de 10% sobre todas as importações e outra de 20% sobre produtos chineses, combinadas com os cortes de impostos, poderiam fazer o euro cair até 10% na conta dos economistas.