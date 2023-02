Efeito Lula faz bolsa colocar o pé no freio antes do Carnaval

VEJA Mercado em vídeo | 17 de fevereiro.

Depois de novas falas polêmicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da autonomia do Banco Central, os investidores preferem colocar o pé no freio antes do Carnaval e não pagar para ver. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente voltou a colocar a independência do BC em xeque, e disse que vai fazer uma avaliação do modelo em 2024. O morde e assopra se arrasta há semanas e aumenta a instabilidade no mercado. As razões por trás da insegurança dos investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 17.

Siga o Radar Econômico no Twitter