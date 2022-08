Economia vê alternativa ao teto de gastos como “restrição mais forte”

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A possibilidade de alteração de uma das principais regras que norteiam as diretrizes fiscais do país, o teto de gastos, virou uma bala de prata dentro do Ministério da Economia para que o governo tenha maior flexibilidade em casos nos quais a União tem de aumentar seus dispêndios — casos como a pandemia. O ministro Paulo Guedes vem defendendo a adoção de um regime atrelado às metas envolvendo a dívida pública, e não mais a limitação corrigida apenas pela inflação.

Técnicos de Guedes afirmaram ao Radar Econômico que a adoção da nova regra — em fase final de estudos — implicaria em uma medida mais restritiva para aumento de gastos, apenas menos simples. “Perderemos em simplicidade e ganharemos em flexibilidade. A ideia da Economia é ir para uma restrição mais forte, e não mais fraca. Mais austera, contudo, com maior flexibilidade”, diz um assessor do ministro. De acordo com essa fonte, Guedes sempre achou o teto “pouco flexível” e a alternativa proposta pelo Tesouro foi classificada pelo ministro como uma “boa sugestão”.

