Doria aumenta em 52% o orçamento para programas sociais

Um balanço interno da gestão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), apontou que o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social saltou de 896 milhões de reais no primeiro ano de gestão para 1,9 bilhão de reais em 2022, uma alta de 52%. Pleiteando o cargo de presidente da República, em plena campanha para ganhar fôlego nas pesquisas, Doria aproveitou recursos oriundos de reformas para destinar à população mais pobre por meio de programas de distribuição de renda.

Boa parte dos recursos foi destinado à ampliação da rede de restaurantes Bom Prato, que serve refeições para a população por até um real, além de programas como o Dignidade Íntima, de distribuição de absorventes para mulheres carentes, e o Bolsa do Povo, uma espécie de Auxílio Brasil do estado, também ganharam impulso com o aumento do orçamento da pasta.