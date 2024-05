Dono de São Judas e Anhembi Morumbi diz que governo torna Fies irrelevante

Marcelo Battistella Bueno, presidente da Ânima Educação, grupo de ensino superior que é proprietário de universidades como São Judas e Anhembi Morumbi, criticou o atual modelo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e afirmou que o programa é praticamente irrelevante para a companhia atualmente. “É uma pena como brasileiro ver um Fies quase que irrelevante uma vez que milhares de brasileiros dependem do programa para estudar. Sou um dos maiores defensores do programa. Era só corrigir e ajustar práticas do programa, mas isso não aconteceu por questões que não se sabem falar”, disse em entrevista ao VEJA S/A. O programa é publicado todas as terças-feiras, às 11h, e recebe os presidentes das grandes empresas do Brasil.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify