Dona da Jeep e da Fiat anuncia mudança de presidente na América do Sul

A Stellantis, holding de montadoras como Jeep, Dodge, Fiat e Chrysler, anunciou a nomeação de Emanuele Capellano como novo diretor de Operações da Stellantis América do Sul, em substituição a Antonio Filosa. Ele anteriormente atuou como diretor financeiro da companhia na América do Sul de 2017 a 2021 e atualmente é presidente da Stellantis na América do Norte. A partir de novembro, quando a empresa promoverá a mudança, Filosa passará a ocupar o cargo de CEO da Jeep, substituindo Christian Meunier