Dólar cai a R$ 5,09 e bolsa em alta: a regra fiscal de Haddad no mercado

VEJA Mercado em vídeo | 30 de março.

O mercado financeiro recebe com otimismo o projeto de nova regra fiscal do Brasil apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O índice Bovespa sobe quase 2% e o dólar comercial cai para a menor marca em quase dois meses, cotado a 5,09 reais. O novo instrumento é elogiado pela promessa de acabar com o déficit fiscal do país em 2024 e pelo instrumento que limita o crescimento das despesas a 70% do avanço das receitas. Os pontos de destaque e a leitura do mercado a respeito da nova regra fiscal do Brasil são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 30.

