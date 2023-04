Dólar abaixo de R$ 5 abre espaço para queda no preço da gasolina

VEJA Mercado em vídeo | 13 de abril.

A cotação do dólar fechou o dia a 4,92 reais. É o menor patamar da moeda americana em 10 meses. A queda do dólar abre uma margem importante para a Petrobras baixar os preços da gasolina. Isso acontece porque os preços do petróleo são dolarizados e, com a moeda mais barata, os combustíveis também podem ficar mais baratos no Brasil. A explicação por trás da queda do dólar e quanto a Petrobras poderia baixar a gasolina hoje são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 13.

