Dobrei produção de ônibus rodoviários por alta busca, diz CEO da Marcopolo

VEJA S/A | episódio 20.

A fabricante de ônibus Marcopolo viu suas ações dispararem 165% nos últimos 12 meses. O lucro aumentou 85% e chegou a casa dos 800 milhões de reais em 2023. André Armaganijan, presidente da companhia há um ano, credita parte desse crescimento à alta procura por ônibus rodoviários — os chamados ônibus pesados. A produção precisou ser dobrada em apenas um ano em razão do número de encomendas. O salto na diferença entre os preços de passagens aéreas e rodoviárias aumentou a migração de consumidores de um setor para o outro e demandou a produção de ônibus maiores e mais confortáveis. O empresário acredita que esse boom ainda não acabou. A polêmica política industrial do governo e a ainda tímida operação de ônibus elétricos no Brasil também são assuntos desta edição do VEJA S/A.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify