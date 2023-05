Disputa no Agrishow suscitou ‘bobagem’ imensa, diz líder do agro na Câmara

A última edição da Agrishow, tida como a maior feira de agronegócio da América Latina, gerou polêmica e algum desgaste na relação entre o setor e o governo federal. De início, o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, estava confirmado na abertura do evento, mas recuou ao saber que o ex-presidente Jair Bolsonaro também estaria presente. Fávaro se sentiu “desconvidado” e o Banco do Brasil, também do governo, anunciou a retirada de seu patrocínio ao evento. Para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o deputado Pedro Lupion (PP-PR), o caso distorce a verdadeira natureza da relação do setor com o governo — especialmente com o ministro responsável pela pasta em questão –, que seria cordial. “Essa questão da Agrishow foi uma série de lapsos que acabaram suscitando esse falso atrito entre nós e o governo, que é uma bobagem sem tamanho”, diz ao Radar Econômico. “O produtor rural continua indo na Agrishow e o próprio Ministério da Agricultura tem representantes lá dentro, ou seja, é uma grande guerra de narrativas”, complementa.

Nesse sentido, Lupion frisa que o ministro da Agricultura tem bom trânsito com deputados da frente parlamentar, com ambas as partes tendo disposição para o diálogo. “Ontem, o ministro passou quase a tarde toda conosco da Frente. Hoje esteve na comissão de agricultura da Câmara e amanhã vai à do Senado. Demonstra uma boa relação conosco”, diz. Lupion afirma que as divergências ideológicas de praticamente todos os parlamentares que representam o agronegócio com o governo, o que inclui ele próprio, não é um empecilho a negociações e que ministros da Agricultura de governos petistas sempre tiveram proximidade com o setor. “Não concordo com quase nada que o presidente da República diz, porém é quem está aí. É óbvio que vamos continuar fazendo oposição na grande maioria dos assuntos, porém nas questões do agro precisamos ter algum tipo de convergência, senão o Brasil para”, diz.

Também sobre a relação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva com o agronegócio, Lupion alega, inclusive, que houve algum progresso. Um exemplo é a questão referente a invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). “Os ministros, depois de muitas críticas nossas, condenaram as invasões de propriedade. Há um entendimento maior sobre o MST, um diálogo, que um mês atrás nem existia. Nesse sentido, o clima está ameno, não pesado”, diz.

