Disparos de Lula contra o BC e imbróglio na Americanas bagunçam mercado

VEJA Mercado em vídeo | 19 de janeiro.

O presidente Lula classificou a independência do Banco Central como uma “bobagem” e questionou as metas de inflação do Conselho Monetário Nacional (CMN). As falas foram mal recebidas pelo mercado e dólar comercial chegou a bater a marca de 5,25 reais pela manhã. No caso Americanas, a companhia protocolou seu pedido de recuperação judicial e as ações tombam 32%. As preocupações levantadas pelo mercado depois de entrevista de Lula e as duras consequência para a Americanas após o pedido de RJ são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 19.

