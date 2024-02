Desenrola para empresas não pode virar muleta, diz Daniel Pegorini

O ministro do Empreendedorismo, Marcio França, afirmou na segunda-feira, 19, que cerca de oito milhões de empresas podem ser beneficiadas por um novo programa para renegociação de dívidas. O governo prepara uma iniciativa semelhante ao Desenrola, que negociou dívidas de pessoas físicas, desta vez focada em microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas. Daniel Pegorini, CEO da Valora Investimentos, acredita que a medida é positiva para o cenário de crédito do país, mas enfatiza que o programa não pode virar uma muleta dentro do sistema do mercado de capitais. “Devemos ter cuidado para que estruturas como essa não acabem parando dentro de um BNDES, a custo subsidiado”, exemplifica. Segundo dados do Serasa, o número de empresas inadimplentes atingiu 6,6 milhões em 2023 – o recorde da série histórica, medida desde 2016. A repórter Camila Barros entrevista Daniel Pegorini.

