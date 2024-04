Depois de São Paulo e EUA, o próximo destino da Kinp Group

Giro VEJA - terça, 2 de abril

'A gente perdeu espaço e protagonismo', diz presidente estadual do PSDB

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a dizer que a responsabilidade no cumprimento das metas fiscais depende de um pacto entre os três poderes. A declaração dada nesta terça-feira ocorre após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinar um ato para que a desoneração da folha de pagamento dos municípios voltasse a valer. A meta fiscal, a filiação da ministra Anielle Franco ao PT e o futuro político do PSDB são destaques do Giro VEJA.