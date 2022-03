Depois da euforia, mercados caem com falta de acordo para fim da guerra

VEJA Mercado | Abertura | 10 de março.

Depois da euforia de ontem, com fortes altas em bolsas de valores e queda acentuada do petróleo, os mercados mundiais voltaram à realidade da guerra. A esperança de que se chegaria ainda nesta quinta-feira a uma saída diplomática para a guerra já se dissipou, com a Rússia rejeitando a proposta da Ucrânia de se manter neutra na Otan. A situação nesta manhã é de bolsas europeias caindo, petróleo voltando a subir e futuros de ações americanos também em alta. O petróleo, no entanto, mesmo em alta está negociando a preços inferior a 120 dólares, o que já é algo mais controlado dado que nesta semana chegou a bater 140 dólares. Os preços do petróleo atingem diretamente as negociações em Brasília sobre os combustíveis. Os projetos que poderiam ter sido votados ontem foram transferidos para esta quinta-feira. Mas o governo já prometeu que não vai mexer na Petrobras.

Além das notícias da guerra, os investidores estão de olho também na inflação americana que pode trazer novas perspectivas sobre o Fed.

