Déficit habitacional cresce mais que lançamentos no Brasil, diz Fábio Cury

VEJA S/A | episódio 21.

O déficit habitacional ainda é um desafio sem precedentes no Brasil. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o presidente da construtora Cury, Fábio Cury, que tem a maior parte de seus lançamentos voltada para a população de baixa renda e os beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), admite que o número de novas construções do setor ainda não supera o crescimento do déficit habitacional no país. Para se ter uma ideia, as vendas do MCMV subiram 42% em 2023 em relação a 2022, mas o caminho ainda se mostra duro e desafiador.

Governo Lula

Cury também fala sobre o papel do governo na busca por esse objetivo e sobre as mudanças no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF). O executivo também critica os urbanistas que classificaram as mudanças no Plano Diretor da cidade de São Paulo como um “libera geral”.

