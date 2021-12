CVC estende temporada de cruzeiros e vê procura dobrar

Nem só pela terra ou pelos céus o brasileiro vai se locomover neste final de ano. O mercado de cruzeiros também reaqueceu e a procura já ultrapassa de longe os números vistos antes do desembarque da Covid-19 no país. A CVC, que oferece os pacotes e estendeu a temporada de viagens até abril de 2022, já registra um crescimento de 100% nas vendas em relação às três temporadas anteriores à pandemia. Ao todo, são 100 roteiros entre minicruzeiros e travessias transatlânticas distribuídos entre o último mês de novembro e abril do ano que vem. De olho nas vendas, a empresa quer surfar na alta procura e já lançou os pacotes para a temporada de 2022/2023, em que estima uma demanda até 140% maior na comparação com 2021.