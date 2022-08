‘Cruz credo devolver estatais ao PT’, diz ex-presidente do BB

Um dos nomes escolhidos a dedo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Banco do Brasil (BB) Rubem Novaes comemorou os resultados da instituição — que bateram, inclusive, o dos grandes bancos privados — sem deixar de alfinetar o PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto. “Simplesmente espetacular o resultado trimestral, ultrapassando seus concorrentes privados em rentabilidade. É o resultado de uma continuada gestão eficiente e do trabalho entusiasmado e competente de seus funcionários. E tem gente que quer devolver as nossas estatais à administração petista. Cruz credo”, disse ele ao Radar Econômico.

Novaes deixou a instituição em julho de 2020, depois de o debate sobre a privatização do banco ser vetado por Bolsonaro. “É muito difícil para um grupo de liberais trabalhar aqui no ambiente de Brasília”, declarou na ocasião. No Ministério da Economia, auxiliares de Guedes afirmam que, pelo debate ter sido censurado por Bolsonaro desde o início da gestão, os técnicos da pasta não puderam sequer estruturar estudos para a concessão do Banco do Brasil. “Seria trabalho à toa. Os levantamentos e estudos iriam chegar ao Planalto e voltar para cá”, diz um executivo da Economia. Mesmo assim, Novaes tornou-se um dos principais porta-vozes pela reeleição de Bolsonaro. “Somos hoje talvez o único país do mundo com crescimento da renda e do emprego, inflação em baixa e contas públicas e externas na mais perfeita ordem. O que querem mais para reconhecer o sucesso desta administração?”, diz.

Siga o Radar Econômico no Twitter