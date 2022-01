Criptos: US$ 130 bilhões viram pó em 24 horas 

As criptomoedas não estão numa semana muito boa. Nas últimas 24 horas, cerca de 130 bilhões de dólares viraram pó com a queda das principais criptos, segundo dados compilados pela Coindesk. O bitcoin cai mais de 5% e se aproxima rapidamente do valor de 30 mil dólares. Em seu auge, no ano passado, chegou a valer perto de 65 mil dólares. Neste momento, o bitcoin negocia a cerca de 33 mil dólares. Outra moeda importante, o ether, cai 12% nas últimas 24 horas voltando a níveis de julho.

