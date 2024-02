Crescem denúncias de manipulação do mercado financeiro

A BSM, principal autorreguladora do mercado de capitais brasileiro, recebeu 188 denúncias relacionadas a indícios de irregularidades no mercado de capitais em 2023. O número é 53% maior do que o registrado em 2022. Em 2024 o número deve ser ainda maior, já que até meados de fevereiro, a BSM já tinha registrado 25 denúncias. Os temas mais recorrentes foram sobre indícios de manipulação de mercado, ou 26% do total, seguidos por insider trading, 24% deles, que significa utilização de informações privilegiadas e sigilosas para obter vantagem. O terceiro tema mais comum foi a atuação irregular de profissional de mercado, com 12%. As queixas foram registradas por investidores, profissionais e participantes de mercado diretamente ao canal de denúncias da BSM.