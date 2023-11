Costa Filho diz que conversas para novo aeroporto em SP estão avançando

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que as conversas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a respeito da construção de um novo aeroporto no estado estão avançando. O terminal deve ficar na parte norte da região metropolitana da capital, entre os municípios de Cajamar e Caieiras. “O governador Tarcísio está vibrando. A CCR já manifestou interesse. Já tem uma linha férrea que passa na região e vai ajudar muito no hub de transporte de cargas aéreo”, disse o ministro em evento do grupo empresarial Esfera Brasil, nesta sexta-feira, 24.

Costa Filho espera anunciar um plano de investimentos aeroportuários em janeiro do próximo ano. A proposta foi apresentada ao Tribunal de Contas da União (TCU) e prevê parcerias com a iniciativa privada. “O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) previa 99 aeroportos, o que é insano. Em quatro anos, a Infraero construiu três. Vamos fazer ou requalificar 116 terminais aéreos, trazendo o privado para perto. Os concessionários vão fazer 20 aeroportos”, disse.

Também comentando investimentos do novo PAC, o ministro afirmou que as audiências públicas referentes ao túnel de Santos, obra que visa melhorar o escoamento da cidade portuária, devem ser marcadas em dezembro deste ano. “Faremos uma PPP (parceria público-privada) para aumentar a dragagem, receber navios maiores e ampliar a competitividade”, disse Costa Filho sobre os planos do ministério para o porto. Como parte da busca por capital privado para investimentos, o ministro vai à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a COP28, que tem início na próxima quinta-feira, 30, em Dubai.

