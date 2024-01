Corte da Selic impulsionará consumo em supermercados, diz Felipe Queiroz

O Ibovespa caiu e fechou abaixo de 128 mil pontos no pregão desta terça-feira, 31, bastante influenciado pelas ações da Gol, que caíram mais de 20%. Nesta quarta-feira, 31, os futuros americanos operam em queda e as bolsas da Europa apresentam sinais mistos. O que vai definir o tom do mercado é a decisão da política monetária no Brasil e nos e Estados Unidos. No Brasil, a aposta é de um corte de 0,5 ponto percentual, levando a Selic para 11,25%, e tudo indica que não deve haver surpresas na decisão de hoje. A grande expectativa é com a decisão do banco central americano, o Federal Reserve (Fed). As projeções indicam a manutenção dos juros, no intervalo entre 5,25% e 5,5%, mas o mercado de trabalho ainda aquecido coloca dúvidas sobre a postura do banco nessa e nas próximas reuniões. A repórter Luana Zanobia entrevista Felipe Queiroz, economista-chefe da Associação Paulista de Supermercados (Apas).

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF