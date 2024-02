Correios agiliza operação com banco de dados sob gestão de empresa privada

Um processo de modernização de sistemas e equipamentos dos Correios começa a dar resultados, segundo estimativas da empresa responsável pelos trabalhos, a consultoria em tecnologia da informação Service IT. Cerca de onze meses após o banco de dados da empresa ser migrado para uma nova plataforma em nuvem, chamada Oracle, em março de 2023, alguns processos começaram a apresentar ganhos de agilidade. A estatal de mais de 86 mil funcionários levava seis horas para executar sua folha de pagamento, tempo que foi reduzido para duas horas. Já o cálculo de benefícios, como vale refeição, agora leva 11 minutos — antes, tomava 50 minutos.

Além da atualização de sistemas, máquinas com mais de dez anos de uso foram trocadas. “Estamos em um mercado altamente competitivo e trabalhamos com prazo, então a flexibilidade que o projeto nos trouxe possibilitou mais eficiência, com ganho de produtividade”, diz Maria do Carmo Perpétuo, diretora econômico-financeira, de tecnologia e segurança da informação dos Correios. Vencedora de licitação em janeiro de 2022, a Service IT ficará responsável pelo gerenciamento de dados e equipamentos dos Correios por mais 37 meses, em Brasília e em São Paulo.

