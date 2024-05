Contratações no setor de apostas aumentam 37% após regulamentação

O setor de apostas esportivas no Brasil teve uma alta de 37% nas contratações entre janeiro e abril, em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento ocorre após a regulamentação das apostas de quota fixa e jogos online no Brasil, em dezembro de 2023. Os dados são da Michael Page, parte do PageGroup. “Com a regulamentação e a consequente segurança e estabilidade do nosso mercado, a tendência é de crescimento não apenas na geração de novos empregos, mas também de cursos que vão permitir uma profunda capacitação destes profissionais”, diz Talita Lacerda, CEO da Bet7k.

Entre os cargos mais procurados pelo setor, estão aqueles considerados os mais importantes do segmento, casos do CMO (Chief Marketing Officer), Diretor Jurídico/Compliance e CFO (Chief Financial Officer). Os salários para essas funções variam de 20 mil a 45 mil reais.

Entre 7 a 12 mil novos empregos podem surgir a curto e médio prazo assim que a regulamentação for definitivamente aprovada. Além disso, entre as áreas que devem ter alta procura para a formação dos jogos digitais, encontram-se as de programador, designer, scout, modelador e desenvolvedor. “Esses números já refletem os benefícios que a regulamentação vai trazer ao país, e a tendência é de elevação a curto e médio prazo, com executivos e profissionais especializados e mais preparados para essas funções”, afirma Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.