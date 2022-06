Construtura de habitação popular, Tenda faz corte drástico de pessoal

A Tenda Construtora, que é focada em habitação popular, está promovendo um corte drástico de pessoal que começou ontem e segue nesta quinta-feira, 2. As demissões vão atingir entre 15% e 20% do pessoal. Os cortes chegaram inclusive ao nível de diretoria e dois diretores foram mandados embora. A empresa tinha, segundo dados do balanço do primeiro trimestre deste ano, 4.745 colaboradores diretos. A empresa teve prejuízo de 67 milhões nos primeiros três meses do ano e vinha botando o pé no freio de novos lançamentos, que tinham caído 47% em relação ao último trimestre de 2021. O motivo: a inflação está corroendo as margens da empresa que trabalha com o público do Casa Verde Amarela. Com falta de reajuste do programa, a construtora precisa recompor as margens com cortes de custo. Na bolsa, as ações da empresa sobem 2,5%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.