Construtora vende dois apartamentos por menos de 4 bitcoins

Ainda é uma gota no oceano, mas a Even está anunciando que vendeu dois apartamentos quitados integralmente com criptomoedas. O valor total dos dois imóveis girou em torno de 1 milhão de reais. É uma gota no oceano se levado em conta que o valor geral das vendas de apartamentos no país quase bateu 100 bilhões de reais. De qualquer forma, a venda foi comemorada pelo Mercado Bitcoin, uma das maiores corretoras de criptomoedas do país e que fez a parceria com a construtora. Na cotação de hoje, para comprar os apartamentos não seriam necessários nem 4 bitcoins.

