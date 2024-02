Construção civil tem ânimo impulsionado por PAC e concessões

O mercado da construção civil está animado. Para mais da metade do setor de pré-fabricados em concreto, a produção aumentará em 2024, segundo pesquisa inédita da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto feita em parceria com a Fundação Getulio Vargas.

A estimativa envolve o crescimento do volume de obras de infraestrutura no Brasil, na esteira da nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e de investimentos privados previstos nos recentes leilões de concessões.