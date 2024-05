Consolida RS: plataforma reúne informações completas sobre tragédia no RS

Listas de resgatados, desaparecidos e abrigados, ajuda voluntária e abrigos, tudo em um único lugar e atualizadas em tempo real. O Consolida RS, lançado nesta segunda-feira, 15, pela Paipe Tecnologia e Inovação, tech gaúcha com sede em Novo Hamburgo, em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), reúne todas essas informações. A semente do Consolida RS veio em meio a conversas em grupos de WhatsApp logo no primeiro final de semana em que começaram as chuvas.

Pela plataforma é possível procurar e localizar uma pessoa ou PET desaparecidos diretamente nas listas de resgatados, com dados atualizados. Com fotos, informações detalhadas e números para contato, o cadastro também conta com espaço para busca por região.

O Consolida RS também fornece a conexão entre pessoas que querem ajudar e aqueles que precisam de ajuda. De apoio em limpeza a consertos e fornecimento de comida. A página também reúne informações sobre mutirões regionais por todo o RS. Há também uma aba com acesso às listas de abrigos, como o SOS RS, com informações sobre lotação, localização, contatos e necessidades de doação, bem como se aceitam pets ou não. É também possível realizar doações pela plataforma.