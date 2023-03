‘Conselhão’ com Lula e Luiza Trajano terá executiva com foco ambiental

A diretora-executiva do instituto filantrópico Arapyaú, Renata Piazzon, vai compor o novo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS), cuja lista completa de integrantes deve ser anunciada em breve pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Liderança na agenda das mudanças climáticas, Piazzon participou da equipe de transição de governo na área de Meio Ambiente. A executiva ganhou projeção em 2020 ao ajudar a fundar a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, formada por mais de 500 lideranças da sociedade civil. A Concertação teve cinco propostas adotadas pelo novo governo, no que ficou conhecido como “revogaço ambiental”, um conjunto de 52 decretos e quatro Medidas Provisórias em que Lula reverteu ações do governo de Jair Bolsonaro na área ambiental.

Chamado de “Conselhão”, o grupo do qual Piazzon fará parte é presidido pelo presidente da República e formado por representantes de diversos setores da sociedade em prol da formulação de políticas públicas. O segundo “S”, de “Sustentável”, foi incluído na sigla do conselho através do decreto que o recriou no último dia 24, em guinada ambientalista no discurso do governo. Já em aceno à agenda de gênero, foi divulgado que 40% dos cargos no conselho serão compostos por mulheres, incluindo a empresária Luiza Helena Trajano, que comanda a varejista Magazine Luiza. Integrantes do “Conselhão” não serão remunerados por sua atividade no grupo.

Siga o Radar Econômico no Twitter