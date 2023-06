Conflito na Rússia deve elevar preço de fertilizantes, diz CEO da Eurasia

O motim armado da organização mercenária Grupo Wagner deve ocasionar uma alta dos preços de fertilizantes, segundo Ian Bremmer, presidente da Eurasia, uma das principais consultorias de risco político do mundo. O cientista político americano frisa que o tumulto ocorrido na Rússia, no sábado 24, aumenta o otimismo da Ucrânia em relação às suas chances de derrotar a Rússia. Esse “impulso para os ucranianos”, nas palavras de Bremmer, deve fazer com que o país invadido fique mais audacioso e decida não estender seu acordo para o comércio de fertilizantes, culminando num aumento de preços em escala global. “Não acho que o mercado já tenha estimado isso”, complementa em painel do evento Febraban Tech, em São Paulo.

Ao falar sobre suas perspectivas para o decorrer da guerra, Bremmer lembra que a perda de recursos da Rússia por causa da insurgência recente deve contribuir para uma maior ofensiva por parte da Ucrânia. Segundo o analista, o uso de tropas ucranianas com armamento e treinamento americano e inglês, que ainda não foram totalmente mobilizadas, pode contribuir para uma guinada em prol do país. “Até o final do ano, talvez Zelensky seja visto como um vencedor”, diz.

Siga o Radar Econômico no Twitter