Confiança do consumidor começará menor em 2022 do que neste ano

VEJA Mercado | Abertura | 22 de dezembro.

A confiança do consumidor até teve uma uma leve melhora em dezembro de 0,6 ponto, chegando a 75,5 pontos, de acordo com a FGV, mas ainda assim o consumidor está menos confiante do que estava no fim do ano passado quando o índice estava mais perto dos 80 pontos. Este foi um indicador importante divulgado nesta quarta-feira para a análise de ações de empresas, mas também o mercado está de olho na economia americana com a divulgação de dados de compras e vendas de casas, PIB e também números de confiança do consumidor nos Estados Unidos.

Hoje ainda será dia para repercutir o Orçamento aprovado ontem no Congresso, que encerra o ano privilegiando os gastos eleitorais.

No exterior, não há ainda uma direção definida.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.