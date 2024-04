Confiança do consumidor cai em abril, aponta ACSP

A confiança dos consumidores segue em queda neste mês de abril. O Índice Nacional de Confiança (INC), da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), registrou queda de 1 ponto percentual no mês, a quinta consecutiva, indo a 98 pontos. A pontuação inferior a 100 indica pessimismo com a economia. Na comparação com o mesmo de abril de 2023, a retração foi de 2 pontos percentuais. Para o economista da ACSP Ulisses Ruiz de Gamboa, o recuo da confiança representa uma menor disposição para adquirir bens duráveis, como geladeira e fogão, enquanto a propensão a investir e a intenção de adquirir itens de maior valor, como carro e casa, permaneceram estáveis.