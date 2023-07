Concorrente da Petrobras “vira o jogo” e empolga o mercado

A petroleira 3R Petroleum, concorrente da Petrobras no segmento, revelou um aumento substancial em sua produção de petróleo em junho. A empresa totalizou cerca de 45 mil barris de óleo, o que representa um crescimento expressivo de 64% em relação ao mês de maio. O período marcou o início ma produção própria da 3R no Polo Potiguar, adquirido da Petrobras por 5,4 bilhões de reais. Alguns analistas apontam que os dados de junho representam um divisor de águas para a companhia. “Os dados operacionais de junho marcam uma virada para a 3R com os primeiros resultados de produção da Potiguar. Além disso, os dados demonstram a continuação da melhoria diária da produção no de Macau, mesmo com as intervenções durante o mês”, escrevem os analistas do Itaú BBA em material enviado a clientes. Por volta das 13h, as ações da 3R subiam 6%.

