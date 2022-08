Concentração bancária caiu nos últimos anos — em pesquisas no Google

A concentração bancária caiu — pelo menos entre as pessoas que buscam as principais instituições financeiras no Google. Segundo pesquisa da empresa, os cinco maiores bancos do país — Bradesco, Santander, Itaú, Caixa e Banco do Brasil — somam, atualmente, 40% das buscas no site de pesquisa, número que era de 60% há cinco anos. Além disso, uma pesquisa realizada pelo Google e Provokers sobre a relação do brasileiro com dinheiro mostra que hoje as pessoas têm, em média, 2,6 contas abertas em bancos e 18% dos brasileiros têm mais de cinco relacionamentos com instituições financeiras.

O levantamento faz parte de uma linha de atuação pouco conhecida da Google, um negócio que vem se ratificando como um dos mais bem-sucedidos do buscador nos últimos anos. A Google tornou-se uma empresa de consultoria digital, desenhando estratégias para grandes companhias por meio do mapeamento de buscas na plataforma que ajudam a entender como o comportamento dos consumidores está mudando.