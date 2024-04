A preferência dos torcedores para compra de ingressos via Pix

O Pix é o meio de pagamento mais utilizado pelo torcedor brasileiro, conforme dados divulgados pela Eleven Tickets Imply, plataforma especializada na venda de ingressos. Os números são referentes ao ano de 2023, em que 65% das entradas foram comercializadas neste formato de compra, que está em operação no Brasil desde o final de 2020. Já o restante dos ingressos, foram vendidos por meio do cartão de crédito, modalidade que representa 35% de um total de 8,5 milhões de bilhetes comercializados pela empresa no último ano, ao longo de 611 jogos esportivos, em 16 campeonatos, com 14 clubes atendidos.