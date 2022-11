Companhias aéreas temem falta de combustível em razão de atos golpistas

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) alerta que pode faltar combustível para as companhias aéreas já na quarta-feira, 2, durante o feriado de Finados. Os bloqueios de estradas e as manifestações golpistas de bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições do último domingo, 30, são as razões para o temor da entidade. A estimativa das empresas aéreas mostra que, caso o cenário atual se mantenha, ao longo do feriado o setor poderá sofrer com desabastecimento de combustível. “O transporte aéreo também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos, inviabilizando a operação e prejudicando, ainda, atividades essenciais como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e o envio de cargas”, diz a Abear. Na bolsa de valores, as ações de Azul e Gol não se abalam com tal situação e subiam 1,5% e 0,5% por volta do meio-dia, respectivamente.

