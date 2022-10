Companhia elétrica inglesa vai remunerar quem poupar energia no inverno

Atualizado em 7 out 2022, 16h42 - Publicado em 9 out 2022, 15h40

Por Felipe Erlich Atualizado em 7 out 2022, 16h42 - Publicado em 9 out 2022, 15h40

Em uma tentativa de prevenir apagões durante o inverno, a Octopus Energy, um das maiores provedoras de energia do Reino Unido, criou um programa de remuneração de clientes que reduzirem seu consumo em horários críticos. Para cada unidade de energia poupada em comparação com o consumo médio do domicílio naquele horário, a companhia vai pagar cerca de quatro libras — ou aproximadamente 23 reais. Os clientes que mais economizarem podem receber até 100 libras — cerca de 577 reais — ao longo do inverno. A medida chega em um momento de enormes desafios para o continente europeu, que enfrenta a pior crise energética em anos devido às consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Chamado de Saving Sessions (ou sessões para poupar, em tradução livre), a modalidade estará disponível para cerca de 1,4 milhão de clientes entre novembro de 2022 e março de 2023. Entre fevereiro e março deste ano, a Octopus testou o Saving Sessions com 100 mil clientes e verificou que o incentivo tem efeito, registrando economia de 197MWh em tempos de maior demanda, o que equivale à energia necessária para assistir 2,5 milhões de horas de Netflix, segundo a empresa.

