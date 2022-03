Como uma startup ajuda refugiados a deixar a Ucrânia

A ONG ucraniana Helping To Leave está ajudando milhares de civis a evacuar regiões afetadas pela guerra na Ucrânia usando a plataforma Botmaker. O recurso consiste em um robô que atende refugiados, iniciando as conversas pelo Telegram e pelo Instagram. Nas primeiras interações, o bot coleta informações como localização, destino solicitado, número de pessoas a serem evacuadas e outras informações relevantes, incluindo espaço para levar seus animais de estimação. O sistema, desenvolvido na América Latina, conta com equipes da Argentina, Brasil, Colômbia e México

Com base nas informações coletadas, o sistema redireciona essas conversas para voluntários que ajudam os refugiados com orientações e recursos até chegarem a um lugar seguro na Europa. Todas as conversas e interações entre os robôs e os voluntários com os refugiados são hospedadas dentro da plataforma Botmaker. Até 11 de março a plataforma processou quase 8.000 pedidos de realocação e teve 750 pessoas transferidas. O serviço para refugiados no Telegram está ativo 24 horas por dia e tem quase 100.000 usuários no grupo.