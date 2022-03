Como uma conversa entre a Fiesp e a Febraban pode mexer com o seu bolso

Os presidentes da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, se reuniram essa semana na capital paulista para debater um assunto premente em relação à economia do país. Josué Alencar e Isaac Sidney encontraram um ponto de convergência ao situar a atual situação econômica do Brasil e se comprometeram a estudar os motivos para que o custo para a tomada de crédito por parte de consumidores e empresas seja tão elevado. Eles prometem unir as equipes técnicas para desenvolver um documento apontando as principais razões para que o custo do crédito no Brasil seja tão elevado — pauta, inclusive, fundamental para a indústria.

O presidente da Febraban argumenta, em conversas privadas, que, sob sua gestão, quer buscar uma maior aproximação com outros setores da economia em um momento de dificuldades para o país. Em paralelo, Josué Alencar procura aumentar sua penetração e tem sido procurado por representantes dos demais setores da economia, já que foi elevado a presidente da Fiesp há pouco tempo. Não há, ainda, uma definição sobre os ditames do documento articulado em conjunto, tampouco uma definição de datas para seu lançamento — mas algumas sinalizações já estão traçadas.

Ambos os presidentes conversaram a respeito da inadimplência como um dos principais entraves para reduzir as taxas contadas pelos bancos. A missão será encontrar soluções em conjunto para a mitigar a questão.