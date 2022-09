Como um furacão nos EUA pode fazer o preço da gasolina subir

O furacão Ian que tem provocado estragos na Flórida e chegou a alcançar a categoria 4, a segunda mais alta da escala, quando registrou ventos de 240 km/h, pode provocar estragos também no preço da gasolina. Os analistas do Itaú BBA alertam que as refinarias americanas podem escapar do fenômeno se o furacão se curvar para o nordeste do país. Caso ele avance em direção ao noroeste, próximo ao estado do Texas, pode paralisar os trabalhos nas maiores refinarias de petróleo do país e provocar um descompasso ainda maior entre a oferta e a demanda por combustíveis, como a gasolina. “A paralisação das operações da refinaria pode pressionar a oferta de diesel e gasolina e, consequentemente, seus preços. O refino global ainda é um mercado apertado e com pouco amortecedor para absorver interrupções no fornecimento”, escreve o banco. Entre pressões na oferta e temores de recessão na demanda, o petróleo brent negociava estável por volta do meio-dia, cotado a 88 dólares o barril.

