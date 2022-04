Como o YouTube está derrubando as ações do Google

A Alphabet, dona do Google, está caindo mais de 4% na bolsa americana Nasdaq na manhã desta quarta-feira, 27. O motivo: o desempenho abaixo do esperado do YouTube no balanço do primeiro trimestre divulgado ontem. Não que a receita com publicidade da plataforma não tenha sido boa. Chegou a 6,8 bilhões de dólares. O problema é que foi menor do que os 7,5 bilhões de dólares esperados pelos analistas. Muitos são os motivos apontados pelos analistas para que o YouTube não tenha desempenhado como o esperado: a concorrência de TikTok, de pequenas canais de streaming que estão se proliferando e até da inflação que está deteriorando a economia. Mas a chefe das finanças da Alphabet, Ruth Porat, diz que também a guerra na Ucrânia afetou as receitas do Youtube. “A guerra teve um impacto desproporcional nos anúncios do YouTube em relação ao resto do Google. Isso foi tanto para suspender a grande maioria de nossas atividades comerciais na Rússia quanto a redução relacionada nos gastos principalmente por anunciantes de marcas na Europa.”

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.