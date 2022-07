Como o hospital AC Camargo tenta melar fusão entre SulAmérica e Rede D’Or

A fusão entre Rede D’or e SulAmérica deve enfrentar um duro caminho no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), pelo menos no que depender de seus concorrentes. O hospital AC Camargo protocolou um documento em que se diz parte interessada no processo e que pede a rejeição da operação pelo tribunal. Dentre outros pontos, o hospital destaca que a SulAmérica é um de seus principais parceiros comerciais e diz que o novo grupo pode dar preferência a hospitais próprios e dificultar a aprovação de procedimentos no AC Camargo. “A SulAmérica pode aproveitar-se do amplo portfólio de hospitais da Rede D’Or para diminuir severamente a remuneração de hospitais concorrentes e, dessa forma, tornar impossível a permanência desses estabelecimentos em sua rede credenciada”, diz um dos trechos do documento.

O AC Camargo pediu que o Cade rejeite a operação. “Apenas no período de 2018 a 2021, o Grupo Rede D’Or teve 30 atos de concentração notificados ao Cade. 30 atos de concentração num curto período de quatro anos em qualquer métrica que se queira usar é assustador! […] Requeremos que seja reconhecida a proibição deste ato de concentração, nos termos do artigo 88, §50, da Lei n° 12.529/2011, rejeitando-se a operação”, conclui. Outros sete hospitais também protocolaram documentos no Cade como partes interessadas no processo.

